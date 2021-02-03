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Erzurum'daki Balıklıgöl, eksi 30 derecede bile donmuyor

Hava sıcaklığının en düşük eksi 25 ile 30 dereceyi bulduğu Erzurum'da, dere ve göletler buz tuttu. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte donmayan tek göl, merkez Aziziye ilçesindeki Balıklıgöl oldu. Etrafı karla kaplı gölün su sıcaklığı ise 20 ile 22 derecede arasında değişiyor. Söğütlü Mahallesi'nin muhtarı Seyfettin Küçükler, kış aylarının en soğuk günlerinde bile gölün donmadığını söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 12:07
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Erzurum'daki Balıklıgöl, eksi 30 derecede bile donmuyor

ERZURUM - Kar yağışının etkisini yitirdiği Erzurum'da, dondurucu soğuklar başladı. En düşük hava sıcaklığının eksi 25 ile 30 dereceyi bulduğu kentte dere ve göletler dondu. Merkez Palandöken ilçesindeki atlama kulelerine suni kar üretimi için yapılan gölet tamamen buz tuttu. Yakutiye ilçesinde yaz aylarında sandallarla gezinti yapılan Olimpiyat Parkı'ndaki gölet de tamamen buzla kaplandı. Gölet üzerinde gezenler, fotoğraf çektirdi. 

TEK BUZ TUTMAYAN GÖL; BALIKLIGÖL

Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum'da donmayan tek göl ise merkez Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki Balıklıgöl oldu. Ne zaman oluştuğu bilinmeyen ve hakkında çeşitli rivayetlerin bulunduğu Balıklıgöl, 20 ile 22 derece su sıcaklığıyla dikkat çekiyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 22 derece su sıcaklığı ölçülen gölde, en küçük buzlanma olmuyor. Dikkat çeken diğer nokta ise hava sıcaklığının arttığı yaz aylarında gölde suyun sıcaklığının 18 derece ölçülmesi. Göldeki sırtlarında kırmızı benekler bulunan balıkların etinin de yenilmediğine inanılıyor.

'HER TARAF BUZ TUTAR, BURANIN YÜZEYİ BUHARLANIR'

Söğütlü Mahallesi'nin muhtarı Seyfettin Küçükler, kış aylarının en soğuk olduğu günlerde bile Balıklıgöl'ün donmadığını söyledi. Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenlerin gölde inceleme yaptığını, yaz aylarında 18 derece olan su sıcaklığının kış aylarında ise 22 derece olarak ölçüldüğünü anlatan Küçükler, "Balıklıgöl'ün özelliği zaten burada şu ana kadar hiç görülmemiş donduğu. 50 derece soğukta bu sular donmaz ve bu suyun aktığı yerde otlar sürekli yeşerir. Atatürk Ünversitesi'nden bilim insanları burayı araştırdı, bu suyun üzerinde çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi suda buharlanma var, şu anda dışarıdaki sular nehirler donarken bu su hem donmaz hem de şu anda sıcaklığı 18-22 derece arasındadır" dedi. 

Balık sayılarının artıp eksilmediğini kaydeden muhtar Küçükler, yöre halkı tarafından kutsal sayıldığı için yenilmediğini de söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
BalıklıgölErzurumEksi 30 Derece
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