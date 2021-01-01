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Evlat nöbetine, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 aile, eylemlerinin 487'nci gününde, evlat nöbetini, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2018'de 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için katıldığı oturma eylemine devam eden Celil Bekdaş, evlat nöbetindeki ailelere destek için çağrıda bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ocak 2021 Cuma 15:40
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Evlat nöbetine, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'DİYARBAKIR ANNELERİ SADECE EVLATLARINI İSTİYOR'

Diyarbakır'da 2018'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetinin Celil Bekdaş, evlat nöbetindeki ailelerin eylemlerine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Yeni yıla buruk girdiklerini söyleyen Bekdaş, "487 gündür eylemimizi sürdürüyoruz. 2020 yılı bize iyi gelmedi. İnşallah 2021 yılı iyi olacak. Evlatlarımız yanımızda olmadığı için yılbaşını kutlamadık. HDP yanlısı bazı medya kuruluşları bizimle ilgili yanlış haberler yapıyor. Herkes buraya evladı için geliyor. Onlar, 'Diyarbakır anneleri ne istiyor' diye soruyorlar. Diyarbakır anneleri sadece evlatlarını istiyor. Buradan herkese sesleniyorum, bu ailelere sahip çıksınlar. Bu ailelerin evlatlarını versinler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evlat NöbetineKısıtlamaDiyarbakır
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