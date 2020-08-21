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Fatih, Mersin'den yola çıkıp, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmıştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdürdüğü 229 metre uzunluğunda, 51 bin 283 grostonluk, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sondaj gemisi Fatih, geçtiğimiz 8 Nisan günü, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ağustos 2020 Cuma 16:23
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Fatih, Mersin'den yola çıkıp, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmıştı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan 4 Nisan'da İstanbul Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 8 Nisan günü saat 11.30'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Akdeniz'den gelerek, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere seyreden Fatih gemisi, saat 12.45'te Çanakkale önlerine ulaşmış ve gemiye, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti. Fatih gemisi, Kilitbahir köyü dağında yazılı olan ve 1915'te Mehmetçiğin yazdığı 'Çanakkale Geçilmez' destanının simgesi olan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçerek, İstanbul'a ulaştı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da Karadeniz'deki sondaj çalışmaları için 29 Mayıs günü, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TPAOFatihSondajGemi
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