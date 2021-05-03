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Gelenek sürdü; kışın 'çığda yıkılmasın' diye yatırılan minare, baharla yeniden kaldırıldı

Rize'nin İkizdere ilçesi Karzavan Yaylası'nda, çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için geliştirilen yöntem, yılladır uygulanıyor. Elle çevrilebilen makaralı sisteme çelik telle bağlanan, kış aylarında yere yatırılan minare, baharın gelişiyle köylüler tarafından yeniden kaldırıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:04
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Gelenek sürdü; kışın 'çığda yıkılmasın' diye yatırılan minare, baharla yeniden kaldırıldı

RİZE - İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami için, çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada minare çığ nedeniyle birkaç kez yıkıldı. Minareyi korumak isteyen köylüler de ilginç çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı sisteme çelik telle bağlanan minare, 10 yıldan beri her kış öncesi yere yatırılıyor. Bu kış da yatırılan minare, baharın gelişiyle yeniden kaldırıldı.

'MİNAREYİ ÇIĞDAN KORUDUK'

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, hocanın gelmesiyle minareden ezan sesi de yükseleceğini söyleyerek, "Yaklaşık 10 yıl önce biz burada cami yaptığımız zaman minaresini de yapmıştık. Burası çığ bölgesi olduğu için çığ geldi ve 2 defa minaremiz yıkıldı. Bunun üzerine biz de bu pratik yöntemi geliştirdik. Varillerden yaptığımız minareyi kar yağmaya başlayınca teleferik sistemi ile yatırıyoruz. Mayıs ayı başlarında da yeniden ayağa kaldırarak faliyete geçiriyoruz. Pandemi dolayısıyla biz bu yıl biraz daha erken geldik. Yaklaşık 20 gün sonra herkes gelir ve yaylamız şenlenir. Hocamızda gelince ezan sesi yükselmeye başlar" diye konuştu.

'MİNAREYİ, YATIRIP KALDIRIYORUZ'

Mehmet Ali Kurt da, "Çığ gelince zarar göremesin diye varillerden yaptığımız minarenin ucuna tel bağlıyoruz, Makara ile minareyi aşağıya yatırıp, yukarı kaldırıyoruz. Bu şekilde çok da fazla insan gücüne gerek kalmıyor. Kışın mecburen yatırmak zorundayız, çünkü çok fazla kar yağdığı zamanlar oluyor. Kar bitince de minaremiz yeniden caminin yanındaki yerini alıyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gelenek SürdüMinareCami
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