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Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturmada görevden alınan HDP'li Kocaköy eski Belediye Başkanı Rojda Nazlier, yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2020 Pazartesi 16:00
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Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis

DİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 19 Ağustos günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması yapıldı.  Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nazlier, katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celsede mahkemeye mütalaasını sunarak, Nazlier'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. İddia makamı ve sanık Nazlier'in avukatlarının beyanlarını alan mahkemeye heyeti, davanın kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Nazlier'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıGörevden Alınan HDPli Eski Belediye BaşkanıHapis Cezası
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