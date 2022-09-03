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Gurbetçilerin bagajları memleket lezzetleriyle dolu

03 Eylül 2022 Cumartesi 14:09
Gurbetçilerin bagajları memleket lezzetleriyle dolu

EDİRNE - Türkiye'de yaz tatillerini geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönerken, araçlarının bagajlarını memleketlerine özgü lezzetleri doldurup, götürüyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini ana vatanda geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerin göre Bulgaristan'a açılan Kapıkule başta olmak üzere Hamzabeyli ve Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından haziran ayından bu yana 530 bin araçla 2 milyon 165 bin gurbetçi ana vatana geldi. Bugüne kadar dönen gurbetçi sayısı ise 1 milyon 380 bine ulaştı. 15 Eylül'e kadar dönüşlerin sürmesi nedeniyle zaman zaman sınır kapılarında gurbetçi araçları yoğunluk oluşturuyor. Yakınlarıyla hasret giderip tatil yapan gurbetçiler, vatan özlemi ile memleketin lezzetlerini de araçlarının bagajlarını, el emeği salçadan, sarımsağa, turşudan, kuruyemiş ve meyveye kadar yöresel lezzetlerle doldurup götürüyor.

‘MEMLEKETİMİZDEN GÖTÜREBİLDİĞİMİZİ GÖTÜRÜYORUZ' 

Almanya’ya dönen İlknur Koçyiğit, Ankara’dan sarımsaktan bulgura kadar birçok ürün aldığını söyledi. Koçyiğit, "Bulgur, bal, nohut. Biz Ankaralıyız. Memleketimizden götürebildiğimizi götürmeye çalışıyoruz. Orada yaşamaya çalışıyoruz. Benim babam da TIR şoförü, o da getiriyor. Sarımsak bile var, tuz var. Tuz madenlerinden çıktı, kendi tuzumuz. Bal getirdik, burada bulgur, nohut var" dedi

Memleketi Sakarya'dan yaşadığı Avusturya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Muhammet Ali Özkorucu, Türkiye'de 4 hafta tatil yaptığını belirterek, "Çok güzel geçti. Her şey çok güzeldi. Denize gittik, gezdik. Pamukkale'ye, Ankara'ya gittik. Dolu dolu gezdik. Ufak tefek alışverişimizi yaptık. Kıyafet, ufak tefek yiyecek, kuruyemişler. Bayrağımızı, vatanımızı her zaman özleriz. En çok özleyeceğimiz yer de tabii ki köyümüz, memleketimizdir" dedi.

Almanya'ya geri dönmek için İzmir'den yola çıkan Ünal Yılmaz, "Yolda gördüklerimizden, canımızın çektiklerinden aldık. Taze sebze, domates, biber, patlıcan, biraz da meyve aldık. 4 hafta kalabildik ne yazık ki. Daha fazla kalabilmek isterdik ama olmadı. İnşallah seneye yine. Bazen 2 kere gelmeye çalışıyoruz, bazen gelemiyoruz. Pandemi dolayısıyla 1 yıl hiç gelmedik" ifadelerini kullandı.

'BAGAJDA KURUYEMİŞLER, HEDİYELİK EŞYALAR VAR'

Düzce'den Almanya'ya dönen Ali Kıyık ise Bulgaristan'daki sınır kapısından daha kolay geçebilmek için Türkiye'den çok fazla alışveriş yapmadığını söyledi. Kıyık, "Kuruyemişler, hediyelik eşyalar, bir şeyler var işte. O kadar fazla bir şey yok. Fazla bir şey alamadım çünkü belki Bulgar'da problem olabilir. Onun için almadık. Beklemektense en iyisi gitmek daha iyi. Sivaslıyım. Bolu'da, Düzce'de kaldım. Orada da sabah kahvaltı yaptık, ondan sonra buraya geldik. Burası da şansa fazla kalabalık değil. Dönebilsem, geri dönsem ama dönemiyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket LezzetleriGurbetçiler
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