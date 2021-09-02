HDP önündeki anne: Buraya evlatlarımız için geliyoruz

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Akar'ın oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü günü ortaya çıktı. Bunun üzerine Hacire Akar eylemi bitirirken, oğlu da ev hapsine çarptırıldı. Akar'ın oğluna kavuşması diğer ailelere de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla 3 Eylül 2019'da çocukları kayıp aileler, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. 233 ailenin 731 gündür sürdürdüğü eylemde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32'ye yükseldi.

'EVLATLARIMIZ İÇİN BURADAYIZ'

2014'te henüz 14 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılıp dağa gönderilen oğlu Tuncay için evlat nöbetini sürdüren Fatma Bingöl, eylemlerinin 3'üncü yıla girdiğini belirterek, “Halen çocuklarımızdan bir haber alamadık. Çok üzüntülüyüz. Evlatlarımızı almaya geldik. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Hiç kimseden bir talebimiz yok. Sadece bizim ciğerlerimizi aldılar, bizim ciğerlerimizi geri versinler. Hepimiz hastayız, her birimiz bir yerdeyiz. Toplanıp geliyorsak evlatlarımız için geliyoruz, şov için, oyun için gelmiyoruz buraya” dedi.

'EYLEMİMİZE DESTEK VERİN'

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmasına iki ay kala oğlunun okumasına izin verilmediğini söyledi. Nilifırka, eylemlerine destek için herkesi davet ettiklerini belirterek, “Bütün Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Gelsinler, sesimizi duysunlar. Demesinler benim çocuğuma bir şey olmaz. Yarın onlar da bizim yerimizde olabilirler. Gelsinler hep beraber, hep birlikte çocuklarımızı, yavrularımızı elikanlıların elinden kurtaralım. Hepsini buraya davet ediyorum” diye konuştu.