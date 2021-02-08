Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1528
ALTIN
415.967
DOLAR
7.0941
STERLİN
9.7084
EURO
8.5326
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...

Hüner Çoşkuner son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Hüner Coşkuner İstanbul'da toprağa verildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Şubat 2021 Pazartesi 16:35
0 Okunma
Hüner Çoşkuner son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe günü 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Hüner Coşkuner için Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı içinde bulunan Şakirin Camii'nde canaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti düzenlenen törene kardeşleri Deniz Coşkuner, Sema Gündüz Coşkuner, Metin Yavaş, Saliha Yavaş, ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.  Hüner Coşkuner kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.  Coşkuner'in mezarı başında da dualar okundu, mezarına çiçek bırakıldı. 
 

“ANNEME EVLAT ACISI YAŞATMAK İSTEMEDİ, GİZLEDİ, TÜRKİYE'DEN GİZLEDİ"

Cenaze töreninin ardından konuşan Hüner Coşkuner'in erkek kardeşi Metin Yavaş, “Kardeşimin Türkiye'ye yapmış olduğu yardımları biliyorum. O bence eşi bulunmaz bir sanatçıydı bence. Kardeşi olarak söylemiyorum, o öyleydi. Zaten basına çıkmayı pek fazla sevmezdi. Biz sanat için yürüdük, 3 ay önce görüştüğüm zaman bana anlamsız bir kelimeyle, anlayamayacağım bir kelimeyle 'film bitti' dedi, anlayamamıştım, sonuçta 3-4 gün içinde anladım" dedi. 

Kız kardeşi Sema Gündüz Coşkuner ise “Tek düşüncem o gitmedi, biz ona yaklaşıyoruz. Bir tek bunu biliyorum, o beni teselli ediyor. Her gün görüşüyorduk. Hep 'seni çok seviyorum' diyordu, 'seni çıkaracağız' diyordum. Anneme evlat acısı yaşatmak istemedi, gizledi, Türkiye'den gizledi, herkesten gizledi çünkü kötü bir hastalık bu, sinsi bir hastalık" diye konuştu. 

“SÜREKLİ MORAL VERDİM, YENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Hüner Coşkuner'in yakın arkadaşlarından sanatçı Gül Erda da kısa bir açıklama yaparak, “Gerçek bir değerdi. Benim için zaten kardeş gibiydi. Çok üzgünüm. Başından beri biliyordum, tek bilen bendim. Her gün konuşuyorduk. Takip ediyordum olayı. Moral veriyordum. Elimden bir şey geldiyse ne mutlu bana. Ama ben böyle beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum çünkü ben yeneceğini düşündüm. Ama son 15 gündür iyi değildi. Önceleri az kemoterapi alıyordu. Sonradan, '90 saat terapi aldım Gül kollarım delik deşik oldu' diyordu. Ama yine de çok umutluyduk. Hayallerimiz vardı. Yeni şarkımı okuyacaktı. Affedemem seni şarkımı okumuştu çok seviyordu. Ama şimdi biz O'nu affedemiyoruz, çok erken gitti" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hüner ÇoşkunerSon YolculukHüner Çoşkuner Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakıcı’dan Boğaziçi Üniversite’si Rektörüne Çağrı
Çakıcı’dan Boğaziçi Üniversite’si Rektörüne Çağrı
Eskişehir’de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı
Eskişehir’de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden oldu
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans