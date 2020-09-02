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İçişleri: 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Irak'ta faaliyet gösteren 3 terör örgütü mensubunun ikna çalışması sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Eylül 2020 Çarşamba 10:37
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İçişleri: 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 6 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen her üç örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. 3 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144'e yükseldi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıŞırnakPkkTerörTerörist
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