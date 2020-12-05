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İçişleri: 5 terör örgütü mensubu teslim oldu

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Aralık 2020 Cumartesi 18:18
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İçişleri: 5 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörörgütTerörist
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