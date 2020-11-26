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İçişleri: 5 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Kasım 2020 Perşembe 09:09
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İçişleri: 5 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörTeröristTeslim
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