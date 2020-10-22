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İçişleri Bakanlığı: 3 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 23 yıldır PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürüten, 3 milyon TL ödülle 'mavi' kategoride aranan ve sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar'ın (42), Hatay'da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2020 Perşembe 11:53
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İçişleri Bakanlığı: 3 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 18 Ekim'de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, jandarma komando ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 2016/2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle 'mavi' kategoride yer alan 'Dilşer' kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi" denildi.

Ölü ele geçirilen teröristin 1997 yılında, Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Yoncadüzü bölgesinde Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan izne gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, 1999 yılında Hatay'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklaması, 2017 yılında da Hatay Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı ve teröristin birçok eylemin planlayıcı ile faillerinden olduğu belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörTerörist
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