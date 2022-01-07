Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,022.74
ALTIN
797.48
DOLAR
13.86
STERLİN
18.78
EURO
15.67
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel...
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli...
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...

İçişleri: Eren Kış-4 operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ocak 2022 Cuma 15:12
0 Okunma
İçişleri: Eren Kış-4 operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 'Eren Kış-4' operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Kış-4' operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14,5 milimetre doçka uçaksavar silahı, bixi silahı, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 23 adet AK-47 piyade tüfeğine ait şarjör, 1760 çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG-7 roket mühimmatı, 3 jeneratör, 14 gaz maskesi, 100 küçük boy akü, 30 el bombası fünyesi, kurusıkı tabanca, el telsizi, 2 el bombası, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terörle mücadele operasyonlarına, bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı devam edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Kış4 OperasyonlarıSilah Ve MühimmatIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi
ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi
Orman köylüsüne 354 milyon TL destek
Orman köylüsüne 354 milyon TL destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattını açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattını açacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans