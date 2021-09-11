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İdlib'den acı haber: 2 şehit, 3 asker yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2021 Cumartesi 11:38
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İdlib'den acı haber: 2 şehit, 3 asker yaralı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, bugün arama-tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBİdlibSuriyeşehit
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