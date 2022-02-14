Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
807.16
DOLAR
13.55
STERLİN
18.35
EURO
15.36
Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru...
Yozgat Bozok Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 4/B...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr....
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor

Iğdır'daki operasyonda gölette 145 uçaksavar mühimmatı bulundu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Şubat 2022 Pazartesi 16:08
Iğdır'daki operasyonda gölette 145 uçaksavar mühimmatı bulundu

IĞDIR - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü kırsalındaki operasyonda 1 Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi, Karasu Nehri'nde oluşan göletlerde ise dalgıçlar, 145 uçaksavar mühimmatı buldu.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik, 11 Şubat'ta, Iğdır-Ağrı Dağı Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı. Jandarma komando ve polis özel harekat timlerince yapılan aramada 1 Kanas keskin nişancı tüfeği ile 1 Kanas dürbünü ve bu silaha ait 1 şarjör ele geçirildi. Ayrıca jandarma arama kurtarma timlerinin Karasu Nehri'nde oluşan göletlerdeki su altı aramalarında ise 145 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı ve 1 uçaksavar pimi bulundu.

Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen silah ve mühimmatlara, operasyon bölgesinde bizzat bulunan Iğdır Terör Suçları Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmış olup halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine yönelik operasyonlara ARA-BUL-YOK ET stratejisi ve kararlılığıyla devam edilmektedir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöletOperasyonIğdır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü aydınlatılsın' kampanyası
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü aydınlatılsın' kampanyası
Isparta'da 2 günde yağan kar, 1 ayda beklenen yağış miktarını geride bıraktı
Isparta'da 2 günde yağan kar, 1 ayda beklenen yağış miktarını geride bıraktı
Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans