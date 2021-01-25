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İKİNCİ PARTİ AŞILAR TÜRKİYE'DE

Çin'den 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2021 Pazartesi 08:15
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İKİNCİ PARTİ AŞILAR TÜRKİYE'DE



Koronavirüs aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait TK 6175 sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.



Çin'in başkenti Pekin'den hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği kaydedildi.

Daha önce de Çin'den 3 milyon doz aşı getirilmişti.

DHA

Son Güncelleme: 25.01.2021 08:27
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeÇinKoronavirüsAşıCovid19
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