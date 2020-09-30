İkna çalışmalarıyla 3 örgüt mensubu teslim oldu

VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı’nca, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütten kopmalar sürüyor. Bu kapsamda ailesi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2014-2015 yıllarında Van ve Şırnak'tan PKK/KCK terör örgütüne katılan ve Irak’ta faaliyet yürüten 3 bölücü terör örgütü mensubu, Habur Sınır Kapısı’nda teslim odu. Teslim olan terör örgütü üyelerinden biri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ailesiyle buluşturuldu.



‘ÖRGÜTE KATILDIKTAN SONRA GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜM’



Annesi, babası ve dedesiyle buluşan örgüt mensubu, terör örgütüne katıldıktan sonra gerçek yüzünü gördüğünü ve duyduğu pişmanlığı anlattı. İkna olup, teslim olduktan sonra devletin şefkatli yüzünü ilk andan itibaren hissettiğini ifade eden örgüt mensubu, diğer örgüt mensuplarına da devletin sıcak yüzünü görmeleri ve ailelerine kavuşmaları için teslim olmaları çağrısında bulundu.



Jandarma ekipleri, ikna çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" açıklaması yaptı.