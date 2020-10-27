İlk duruşma 6 Ocak'ta!

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili ilk duruşma, 6 Ocak 2021'de Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 114 kişi de yaralandı. 5’i tutuklu 7 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması, 6 Ocak 2021'de Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö. ve iş güvenliği uzmanı A.B. ile tutuksuz yargılanan fabrika sahiplerinden A.R.E.C. ve sorumlu personel A.Ç.’nin yargılanacağı davada 108 müştekinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendiği belirtildi.