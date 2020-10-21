İran Başkonsolosu Soltanzadeh: Ermenistan savaş suçu işliyor

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Erzurum Halk Kütüphanesi'ne İran edebiyat ve tarihinin klasik eserlerinden oluşan 1000 kitap hediye etti. Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a kitapları teslim eden Dr. Sajad Soltanzadeh, "Bugün dostluğun ve kardeşliğin en önemli simgesi olan, en iyi dostlarımız yani kitaplarımızı kardeş ülkemize hediye ettik. Bu güzel kütüphaneye kitap desteğimiz devam edecek" dedi.

'DÜNYANIN EN GÜZEL HEDİYESİ KİTAPTIR'

Erzurum Halk Kütüphanesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait kütüphanelerin en büyüğü olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kitap kalitesini artırma yolundaki çalışmalarına İran'dan gelen hediyeler için teşekkür etti. Almaz, "Kütüphanemizde kitap kalitelisini artırma çalışması başlattık. Doğu ve batı edebiyatının tüm ürünlerini kütüphanemizde bulundurmak istiyoruz. Sayın Başkonsolosumuz İran edebiyat ve tarihinin tüm klasik eserlerinin bulunduğu 1000 adet kitap hediye etti. Bunun devamının geleceğinin sözünü verdiler. Dünyanın en güzel hediyesi kitaptır. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'SİVİL HALKA SALDIRILARI KINIYORUZ'

Kitap hediye töreni sonrası İl Halk Kütüphanesini gezen Boşkonsolos Dr. Sajad Soltanzadeh, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili soruları cevaplandırdı. Karabağ topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu geçmişte ilan ettiklerini, bu konudaki kararlılıklarının devam ettiğini söyleyen Soltanzadeh, "Biz bölgede savaşın devamının iki ülkeye ve bölgeye zararlı olduğunu söylüyoruz. Türkiye ve Rusya'nın aracılığıyla yakın zamanda bu savaşın bitmesini, müzakere yoluyla Azerbaycan'ın topraklarını geri almasını istiyoruz. Ermenilerin sivil halka saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bunların savaş suçu olduğunu düşünüyor ve dünyaya açık ve net olarak bildiriyoruz" dedi.

'YASAĞIN KALDIRILMASI GEREKİYORDU'

Birleşmiş Milletler'in İran'a uygulanan silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili soru üzerine Soltanzadeh, "İran'a uygulanan yasağın kaldırılması gerekiyordu. BM'nin gündemine geldiğinde kimse Amerika'nın isteğini onaylamadı. İran'ın silah alış-veriş yasağı kaldırıldı. İran, şimdi normal ülkeler gibi alış-verişini yapabilecek" cevabını verdi.