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Irk köpeklere VIP eğitim

Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı, aynı zamanda GSD Alman Çoban Köpeği Derneği Başkanı Boran Aydın ve ekibi, başta K9 Alman çoban köpekleri olmak üzere, farklı ırktaki köpeklere sosyalleşme, koruma ve itaat eğitimi veriyor. Aydın, ırk köpeklerin, koronavirüslü hastaların tespitinde kullanılmak üzere eğitilebileceğini de söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Mart 2021 Pazartesi 10:51
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Irk köpeklere VIP eğitim

ANTALYA - Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyette bulunan 15 derneğin birleşmesiyle kurulan Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nun Başkanı Boran Aydın, ırk köpeklerin eğitimine başladıklarını söyledi. Aydın, başta K9 Alman çoban köpekleri olmak üzere Belçika Malinoise ve Dutch Herder cinsi köpeklerin de eğitildiği merkezde, profesyonel eğitmenlerin görev yaptığını aktardı. Aydın, "Gün içinde belli saatlerde bireysel eğitimler yapıyoruz. Koruma, itaat, sosyalleşme ve arama kurtarma eğitimleri veriyoruz" dedi.

K9 Alman çoban köpeklerinin yanı sıra, farklı ırktaki köpeklerin, koronavirüslü hastaların tespitinde kullanılmak üzere eğitilebileceğini söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"K9 Alman çoban köpeği ve Labrador cinsi başta olmak üzere farklı ırklardan köpekler, arama- kurtarma, bomba imha ve narkotik köpekleri olarak farklı amaçlar için eğitiliyor. Köpekler his olarak çok güçlü canlılar. İngiltere'deki Medical Detection Dogs adlı kuruluşun, koronavirüslü hasta tespiti için 6 köpek üzerinde başlattığı eğitim çalışmaları oldukça dikkat çekmişti. Özel eğitimi olmayan, evde beslenen köpeklerde dikkatinizi çekmiştir. Sahibinin vücudunda bir hastalık veya bir değişim olduğunda, o bölgeyi koklar veya yalayarak dikkat çekmeye çalışır. Doğru eğitim verildiğinde Covid-19'dan enfekte olmuş bir insanı rahatlıkla tespit edebileceğini düşünüyorum."

Medikal tespit köpeklerinin yıllardır kullanıldığını söyleyen Aydın, "Bize de bakanlık 'Çalışmaya başlayın' derse, seve seve köpeklerimizi koronavirüse karşı, tespit amaçlı eğitebiliriz" dedi.

Belçika Malinoise ve Dutch Herder cinsi köpek eğitmeni Murat Topallar, komut eğitimlerine başladıklarını anlattı. Topallar, "Belçika Malinoise ve Dutch Herder ırkı köpekler polis ve askeri amaçlı eğitilen köpeklerdir. Bu köpekler çok hareketli, enerjik ve güçlüdür. Bir o kadar da akıllıdır. K9'larla birlikte aynı ağırlık sikletinde olmasalar da aynı eğitimlerden geçiyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Köpek Irkları Ve Kinoloji FederasyonuIrk Köpeklere VIP Eğitim
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