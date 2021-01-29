Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1491
ALTIN
436.920
DOLAR
7.2936
STERLİN
9.9743
EURO
8.8527
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Güneş enerjisi santralinin kurulum...
122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek
122.271 m² alan 5...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...

İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ocak 2021 Cuma 14:48
0 Okunma
İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, uçaktan paraşütle atlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin gökyüzünde süzülürken çekilen görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, uçaktan paraşütle atlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin eğitimine ilişkin video paylaşıldı. Videoda, uçaktan atlayan personelin havada el ele tutuşup bulutların üzerinde süzülmesi ve sonra tekrar ayrılarak paraşütle yere inmeleri yer aldı. "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim" mesajı ile paylaşılan video ilgi gördü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBİsimsiz Kahramanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en güvenli 8'inci şehri: ESKİŞEHİR
Dünyanın en güvenli 8'inci şehri: ESKİŞEHİR
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi
Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans