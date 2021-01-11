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İsmail Güneş'in kamerası ve fotoğraf makinesi Basın Müzesi'ne bağışlandı

Kahramanmaraş'ta 2009 yılında Büyük Birlik Partisi merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in olay anında yanında bulunan kamerası, telefonu ve fotoğraf makinesi eşi Yasemin Güneş tarafından kentte açılacak olan Basın Müzesi'ne bağışlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ocak 2021 Pazartesi 15:10
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İsmail Güneş'in kamerası ve fotoğraf makinesi Basın Müzesi'ne bağışlandı

SİVAS - Sivas'ta Valilik tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan'ın yanı sıra kentte görev yapan yazılı ve görsel medyanın temsilcileri katıldı. Programa ayrıca BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle, 12 yıl önce Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin ve çocukları Tuluğhan ile Çağan da katıldı. Programda Gazetecilik Onur Ödülü İsmail Güneş adına eşi Yasemin Güneş'e verildi. Yasemin Güneş ise kentte kurulacak olan Basın Müzesi'nde sergilenmek üzere eşinin olay sırasında yanında bulunan kamera, fotoğraf makinesi ve cep telefonunu bağışladı. 

'MÜZEYE RUH KATACAK MATERYALLERDİR'

Duygulu anların yaşandığı programda konuşan Yasemin Güneş, basın müzesinde eşi İsmail Güneş'in eşyalarının sergilenmesinden memnuniyet duyacağını belirterek, "Oğlum Tuluğhan ve Çağan bana 'Kamera ve fotoğraf makinesi bizde olursa sadece biz görürüz. Ama müzede olursa babamı herkes hatırlar ve hatırlamak zorunda kalırlar' dediler. Bu benim için çok önemliydi" dedi. 

Vali Salih Ayhan ise, "İsmail Güneş topluma mâl olmuş bir kardeşimizdir. Çok anlamlı ve güzel bir ruh olur. Bu müze İsmail kardeşimize anlam verecek. İsmail kardeşimizin eşyaları müzeye ruh katacak materyallerdir" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiMerhum Muhsin Yazıcıoğluİsmail GüneşBasın Müzesi
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