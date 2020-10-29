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İsmet Tayyaresi'nin maketi Cumhuriyet'in 97'nci yılında yenilendi

Muğla'nın sembollerinden İsmet Tayyaresi'nin maketi yenilenip, Cumhuriyet'in 97’nci yılında Tayyare Kavşağı'na konuldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2020 Perşembe 15:40
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İsmet Tayyaresi'nin maketi Cumhuriyet'in 97'nci yılında yenilendi

MUĞLA - Kurtuluş savaşında önemli görevler üstlenen, Muğla'nın sembollerinden İsmet Tayyaresi'nin maketi yenilendi. İsmet Tayyaresi'nin birebir ölçüleri ile aynı olan maket, aynı zamanda ismini de verdiği Tayyare Kavşağı'na konuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "1921 yılında işgal altındaki bir ülkenin kahraman ve cesur evlatları imkansızlıklar içinde düşen bir uçağı parçalara ayırarak Muğla'mıza getiriyor. Kurtuluş Savaşı'nda birçok cepheye asker gönderen Muğla'mızın gözü pek ve marifetli evlatları eldeki tüm imkanlarıyla gökyüzüne destan yazacak tayyareyi kısa sürede onarıyor. Türk havacılık tarihine ismini altın harflerle yazdıran Vecihi Hürkuş da Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirecek İsmet Tayyaresi’ni, Muğla'mıza gelerek cepheye götürüyor. Muğla tarihimizin sembollerinden İsmet Tayyaresi, bizler için çok değerli olmasının yanında gelecek nesillerin tarihimizi bilmesi, öğrenmesi açısından bir o kadar önemli. Bu nedenle İsmet Tayyaremizi Cumhuriyetimizin 97. yılında yeniledik" dedi.

İSMET TAYYARESİ'NİN TARİHİ

1.Dünya savaşı sırasında 1921 yılında Kuşadası Davutlar mevkiine mecburi iniş yapan ve buradaki çiftçilerin gayretleriyle ele geçirilen uçak Söke'de bulunan bir taş hanın içine saklanmıştı. Daha sonra İtilaf Devletleri’nden olan İtalyan kuvvetleri uçağı tekrar ele geçirmek için bu Taş Han’ın etrafını sarmış ve Türk direnişiyle karşılaşmıştır. Bu sırada uçak parçalarına ayrılarak gizlice Muğla'ya gönderilmiştir. Tayyare makinisti Eşref Bey'in yaptığı çalışmalar ve Muğla halkının tüm imkanlarını seferber etmeleriyle uçak 10 gün içinde tekrar toplanmıştır. Dönemin önemli pilotlarından Vecihi Bey tüm risklere rağmen 19 Ağustos'ta Eşref Bey ile birlikte ilk tecrübe uçuşunu yapmışlardır. Bu uçak daha sonra İsmet Tayyaresi adını alarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynamıştır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsmet TayyaresiMaketCumhuriyet BayramıMuğlanın Sembolü
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