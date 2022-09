İzmir'de balıkçılar 'Vira bismillah' dedi, ağlardan tirsi ve sardalya çıktı

İZMİR - İzmir'de sezonu açan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. 25 mürettebatlı Kadir Ali Reis gemisinden 4,5 ay sonra atılan ağlara birer ton tirsi ve sardalya, 100 kilo lüfer, 100 kilo palamut ve 50 kilo turna balığı takıldı.



Denizlerde 15 Nisan'da başlayıp, 1 Eylül'de biten av yasağı sonrası balıkçılar denize açıldı. İzmir'de de balıkçılar, gece saatlerinde 'Vira bismillah' diyerek limandan ayrıldı. Bu teknelerden biri de 25 mürettebatı bulunan Kadir Ali Reis gemisi oldu. Geminin reisi Ali Kadir Demirel (66), "4,5 aydan beri onarım ve bakım için çalışıyoruz. İşimiz tam olarak bitmedi bile. 'Bismillah' diyerek denize açıldık. Bakalım nasip. Yazın yasakta bakımlarımızı hallettik. Denizin de dinlenmesi gerekiyor. Tabii ki sıkıntılarımız var, masraflarımız çok ağır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizler vatandaşımız ucuz balık yesin istiyoruz" dedi.



'ARACILAR PARA KAZANIYOR'



Tüm sektör için iyi bir sezon dileyen kaptan Barış Demirel (42), "Tüm yaz bugün için hazırlık yaptıktan sonra 'Ya nasip' diyerek denize açıldık. Denizin ne olacağını bilemeyiz. 1 Eylül bizler için çok önemli. Sonuçta bizler evlerimize, bu işten ekmek götürüyoruz. Balıklar, bizden ucuza çıkarken vatandaşların sofrasına pahalıya gidiyor. Aracılar para kazanıyor. Bu konuda da sektörün denetlenmesi gerekiyor. Masraflarımız çok ağır ancak umutluyuz. Deniz bizler için çok şey ifade ediyor. Denizi görmeden, havasını almadan rahat edemiyoruz. Allah hepimize hayırlı kazançlar nasip etsin" diye konuştu.



'DENİZE AÇILDIĞIMIZ ZAMAN HER ŞEYİ UNUTUYORUZ'



Geminin makine bakımı ve onarım sorumlusu Dinçer Gelir (61) ise "Emekleyebilecek kadar yorgunuz. Her şeyi kıl payı yetiştirdik. Çok fazla makine var. Tabii ki kolay değil. Sıkıntılarımız var ama bunlar tatlı sıkıntılar. Denize açıldığımız zaman her şeyi unutuyoruz. Her şey yolunda gittiği için mutluyuz. İnşallah herkes denizden umduğunu bulur. Herkes bunun hayaliyle yaşıyor. Ciddi paralar harcanıyor. İnşallah güzel bir sezon olur" ifadelerini kullandı.



İLK GÜN YÜZLER GÜLDÜ



Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan açılan gemide mürettebat, Foça ilçesi açıklarında 2 kez ağ attı. Ağlara birer ton tirsi ve sardalya, 100 kilo lüfer, 100 kilo palamut ve 50 kilo turna balığı takıldı. Geminin 2'nci reisi Yasin Mavi (50), ilk günün bereketli geçtiğini belirterek,"Allah'ımıza şükürler olsun. İlk günümüz bereketli geçti. İnşallah tüm sezonumuz böyle geçer. Sardalya, turna, palamut, lüfer yakaladık. Sardalya, hamsi ve tirsi daha ağırlıkta. Lüferin de kendisini göstermesi çok sevindirici. Böyle devam ederse, sezonumuz iyi geçer. Yılbaşına kadar bu şekilde devam ederse, hepimiz için güzel olur. Sezonu da güzel bitirmek istiyoruz" dedi.