Ä°zmir'deki 4.9'luk depremde minare hasar gÃ¶rdÃ¼, 20'ye yakÄ±n binada Ã§atlak var

Ä°ZMÄ°R - Ä°zmir'de meydana gelen 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, bulunduklarÄ± binalardan atlayan 1'i aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 7 kiÅŸi yaralandÄ±. Deprem nedeniyleÂ 20'ye yakÄ±n binada Ã§atlak oluÅŸurken, Selahattin OÄŸlu Camii'nin minaresi de hasar gÃ¶rdÃ¼.Â



Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi verilerine gÃ¶re, saat 03.29'da, merkez Ã¼ssÃ¼ Buca ilÃ§esi olan, Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Ä°zmirlilerin uykuda yakalandÄ±ÄŸÄ± deprem, paniÄŸe neden oldu. Ã‡evre illerde de hissedilen depremin ardÄ±ndan kent halkÄ±, toplanma alanlarÄ±nda ve aÃ§Ä±k alanlarda zaman geÃ§irdi. Depremde bulunduklarÄ± binalardan atlayan, 1'i aÄŸÄ±r olmak Ã¼zereÂ 7 kiÅŸi yaralandÄ±. Konak Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin OÄŸlu Camii'nin minaresi de hasar gÃ¶rdÃ¼. 20'ye yakÄ±n binada ise Ã§atlaklar oluÅŸtuÄŸu belirtildi. Deprem anÄ± ise gÃ¼venlik kameralarÄ±ncaÂ kaydedildi.



Depremin ardÄ±ndan sosyal medyadan aÃ§Ä±klama yapan Ä°zmir Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger, "KÄ±ymetli Ä°zmirliler Ã¶ncelikle geÃ§miÅŸ olsun. 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dÄ±ÅŸÄ±nda hasar ve yÃ¼ksekten atlama ÅŸeklinde yaralanmalar dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Tekrar geÃ§miÅŸ olsun" dedi.Â



BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TunÃ§ Soyer ise "Merkez Ã¼ssÃ¼ Buca olan 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan tÃ¼m itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±. Ä°lk tespitlerimize gÃ¶re metro, tramvay ve Ä°ZBAN tesislerinde bir hasar yok. DetaylÄ± tarama sÃ¼rÃ¼yor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â



BAKAN SOYLU KENTE GELDÄ°



Depremden sonra Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°zmir'e geldi. Ä°lk olarak hasar gÃ¶ren caminin bulunduÄŸu yere giden Bakan Soylu, Ã§alÄ±ÅŸanlardan bilgi aldÄ±. Bakan Soylu, daha sonra depremin merkez Ã¼ssÃ¼ olan Buca'ya geÃ§ti. Soylu, HasanaÄŸa ParkÄ±'nda deprem nedeniyle evlerinden Ã§Ä±kÄ±p, aÃ§Ä±k alanlarda bekleyenlerleÂ sohbet etti. Gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan Soylu, "Bu yapÄ± stokunun deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m. Allah muhafaza bu yapÄ± stoku ile Ä°zmir'de depremle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsakÂ anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki daha bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±z. 4.9 deprem Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ biraz Ã¶nce deÄŸerlendirdik ama 6.9'luk bir deprem daha bÃ¼yÃ¼k, iÃ§imizi acÄ±tacak, Ã¼lkemizi Ã¼zecek sorunlar ve maliyetler oluÅŸturabilir. Bu aÃ§Ä±dan buradaki yapÄ± stokunu gÃ¶rdÃ¼kten sonraÂ bir kez daha Ä°zmir hakkÄ±nda oturup deÄŸerlendirme yapmalÄ±. Tekrar geÃ§miÅŸ olsun. Åžu ana kadar bir can kaybÄ± yok. YaklaÅŸÄ±k 20 kadar binada Ã§atlak var. BirtakÄ±m hasarlÄ± buna ihbarlarÄ± sÃ¶z konusu, Ã‡evre ve Åžehircilik ekipleri de bu konuda tespitlere baÅŸladÄ±lar" diye konuÅŸtu.



'4 BÃœYÃœKLÃœÄžÃœNDE ARTÃ‡I' UYARISI



Ä°l Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde BakanÂ Soylu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Orhan Tatar iseÂ "Ä°zmir sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde 17 tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ aktif fayÄ±mÄ±z var. Åžu ana kadar toplam 62 artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±. BunlarÄ±n iÃ§erisinde en yÃ¼ksek olan artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 2.7" dedi.



4.9 ile 5.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremlerin ardÄ±ndan 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde artÃ§Ä±lar olabileceÄŸini belirten Tatar, "Ã–zellikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde bÃ¼yÃ¼k fayda var. Ã–zellikle depremin artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n belli bir noktada yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÃ¼melendiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu da bizim hemen gÃ¼neyimizde kalan Buca fayÄ±nÄ±n kuzeyinde bir noktaya dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Depremin aslÄ±nda bulunduÄŸu yer, bizim 35-40 kilometre uzunluÄŸundaki Tuzla fayÄ±nÄ±n en kuzeydoÄŸu ucuna dÃ¼ÅŸÃ¼yor. TÃ¼rkiye'de 500 civarÄ±nda diri fay olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deprem Ã¼retme potansiyeline sahip fay var. TÃ¼rkiye'nin hemen hemen her yerinde 4.0- 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir depremin olmasÄ±, son derece doÄŸal. Bu gerÃ§eÄŸi bilmemizde bÃ¼yÃ¼k yarar var dolayÄ±sÄ±yla bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor" diye konuÅŸtu.Â



Ä°zmir civarÄ±nda 17 aktif fay olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p, bugÃ¼nkÃ¼ depremin son derece olaÄŸan karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§eken Tatar, "Bunun yanÄ± sÄ±ra Ã¶zellikle Ä°zmir'de 6.8- 6.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar deprem Ã¼retme potansiyeline sahip faylar var dolayÄ±sÄ±yla bizim bir an Ã¶nce Ä°zmir'de yapÄ± stokuna dikkat ederek, hareket etmemiz Ã¶nem taÅŸÄ±yor" dedi.



BAKAN KOCA: 7 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N TEDAVÄ°SÄ° SÃœRÃœYOR



SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca daÂ Ä°zmir'de meydana gelen depreme iliÅŸkin Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°zmir'de yaÅŸanan, bÃ¼yÃ¼k bir paniÄŸe yol aÃ§an 4.9 ÅŸiddetindeki depremde, gÃ¼ncel bilgilerimize gÃ¶re can kaybÄ± olmadÄ±. Panik sebebiyle toplam 64 kiÅŸi etkilendi. 1'i aÄŸÄ±r 7 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor. Deprem, Ã§evre illerde de hissedildi. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gÃ¶rev baÅŸÄ±nda. Ã‡ok geÃ§miÅŸ olsun" dedi.Â



Ã–te yandan minaresiÂ hasar gÃ¶renÂ camiye gelen Konak Belediye BaÅŸkanÄ± AbdÃ¼l Batur,Â en kÄ±sa sÃ¼rede yÄ±kacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¶lgede temizlikÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da baÅŸlandÄ±. Depremde hasar gÃ¶ren yapÄ±lar iÃ§in ise hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸiÂ Ã¶ÄŸrenildi.



ERCAN: BATI ANADOLU SON 10 YILDIR Ã‡OK GERGÄ°N



Depremin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan ise "BatÄ± Anadolu son 10 yÄ±ldÄ±r Ã§ok gergin. Normalde Anadolu'da yÃ¼zde 52 ile en Ã§ok deprem beklediÄŸimiz yer Kuzey Anadolu kÄ±rÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. Ancak son yÄ±llarda BatÄ± Anadolu'da gerginlik artÄ±ÅŸÄ± sÃ¶z konusu oldu. KÄ±zÄ±ldeniz'in aÃ§Ä±lmasÄ±yla Anadolu'nun bu gerginliÄŸi taÅŸÄ±yamamasÄ± sonucunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu. Åžu anki deprem Ä°zmir'de korktuÄŸumuz Ä°zmir kÄ±rÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde olmadÄ±. Biz buna orta bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte deprem diyoruz. Deprem yaklaÅŸÄ±k 7 saniye sÃ¼rdÃ¼. KuÅŸadasÄ±'nda beni uykudan uyandÄ±rdÄ±. Melez ovasÄ±ndaki yapÄ±laÅŸma hemen durdurulmalÄ±dÄ±r. Bornova-BayraklÄ± ve Bornova kÄ±rÄ±ÄŸÄ± etkisi altÄ±nda olan KarÅŸÄ±yaka-Ã‡iÄŸli kesimleri Ä°zmir'in tetikte olmasÄ± gereken yerlerdir. Buradaki yapÄ±larÄ±n kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kavramÄ± iÃ§inde hÄ±zlanarak iyileÅŸtirilmesi gerekiyor. Kesinlikle BayraklÄ± ve Bornova OvasÄ±'ndaki yapÄ±laÅŸma durdurulmalÄ±. Ã–ncelikli olarak buralar taÅŸÄ±nmalÄ±" diye konuÅŸtu.Â



SÃ–ZBÄ°LÄ°R: BUCA FAYI 6'DAN BÃœYÃœK DEPREM ÃœRETEMEZ



Ä°zmir Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi (DEÃœ) Deprem AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi (DAUM) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Hasan SÃ¶zbilir de Buca GÃ¶let ile Gaziemir arasÄ±ndaki fayÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip, "Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z jeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalara gÃ¶re,Â bu fay, batÄ±da Tuzla fayÄ±na baÄŸlanan bir fay. EÄŸim atÄ±mlÄ± normal fay tÃ¼rÃ¼nde. Sisam fayÄ± gibi Ã§alÄ±ÅŸan bir fay. BilindiÄŸi gibi Ä°zmir'de can ve mal kaybÄ±na neden olabilecek deprem bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 6 ve Ã¼stÃ¼ fakat Buca fayÄ± 6'dan bÃ¼yÃ¼k deprem Ã¼retemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca fayÄ±, 5 kilometre uzunluÄŸunda. ÃœreteceÄŸi deprem de 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde. 4.9'luk depremden sonra artÃ§Ä±lar baÅŸladÄ±. Daha da sÃ¼recektir, 3.7 gibi artÃ§Ä± depremler beklenebilir" dedi.