Ä°zmir'deki 4.9'luk depremde minare hasar gÃ¶rdÃ¼, 20'ye yakÄ±n binada Ã§atlak var

İZMİR - İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, bulundukları binalardan atlayan 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 20'ye yakın binada çatlak oluşurken, Selahattin Oğlu Camii'nin minaresi de hasar gördü.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 03.29'da, merkez üssü Buca ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilerin uykuda yakalandığı deprem, paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından kent halkı, toplanma alanlarında ve açık alanlarda zaman geçirdi. Depremde bulundukları binalardan atlayan, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Konak Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camii'nin minaresi de hasar gördü. 20'ye yakın binada ise çatlaklar oluştuğu belirtildi. Deprem anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Depremin ardından sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler öncelikle geçmiş olsun. 4.9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve İZBAN tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor" açıklamasında bulundu.



BAKAN SOYLU KENTE GELDİ



Depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'e geldi. İlk olarak hasar gören caminin bulunduğu yere giden Bakan Soylu, çalışanlardan bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra depremin merkez üssü olan Buca'ya geçti. Soylu, Hasanağa Parkı'nda deprem nedeniyle evlerinden çıkıp, açık alanlarda bekleyenlerle sohbet etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, "Bu yapı stokunun değişmesi lazım. Allah muhafaza bu yapı stoku ile İzmir'de depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. 4.9 deprem ölçüsü biraz önce değerlendirdik ama 6.9'luk bir deprem daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha İzmir hakkında oturup değerlendirme yapmalı. Tekrar geçmiş olsun. Şu ana kadar bir can kaybı yok. Yaklaşık 20 kadar binada çatlak var. Birtakım hasarlı buna ihbarları söz konusu, Çevre ve Şehircilik ekipleri de bu konuda tespitlere başladılar" diye konuştu.



'4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI' UYARISI



İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde Bakan Soylu'nun da katıldığı toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise "İzmir sınırları içerisinde 17 tanımlanmış aktif fayımız var. Şu ana kadar toplam 62 artçı sarsıntı yaşandı. Bunların içerisinde en yüksek olan artçı sarsıntının büyüklüğü 2.7" dedi.



4.9 ile 5.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından 4.0 büyüklüğünde artçılar olabileceğini belirten Tatar, "Özellikle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde büyük fayda var. Özellikle depremin artçı sarsıntılarının belli bir noktada yoğunlaştığını, kümelendiğini görüyoruz. Bu da bizim hemen güneyimizde kalan Buca fayının kuzeyinde bir noktaya düşüyor. Depremin aslında bulunduğu yer, bizim 35-40 kilometre uzunluğundaki Tuzla fayının en kuzeydoğu ucuna düşüyor. Türkiye'de 500 civarında diri fay olarak tanımladığımız deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde 4.0- 4.5 büyüklüğünde bir depremin olması, son derece doğal. Bu gerçeği bilmemizde büyük yarar var dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor" diye konuştu.



İzmir civarında 17 aktif fay olduğunu hatırlatıp, bugünkü depremin son derece olağan karşılanması gerektiğine dikkat çeken Tatar, "Bunun yanı sıra özellikle İzmir'de 6.8- 6.9 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip faylar var dolayısıyla bizim bir an önce İzmir'de yapı stokuna dikkat ederek, hareket etmemiz önem taşıyor" dedi.



BAKAN KOCA: 7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4.9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun" dedi.



Öte yandan minaresi hasar gören camiye gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, en kısa sürede yıkacaklarını söyledi. Bölgede temizlik çalışmalarına da başlandı. Depremde hasar gören yapılar için ise hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirileceği öğrenildi.



ERCAN: BATI ANADOLU SON 10 YILDIR ÇOK GERGİN



Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan ise "Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı. Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova-Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka-Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı" diye konuştu.



SÖZBİLİR: BUCA FAYI 6'DAN BÜYÜK DEPREM ÜRETEMEZ



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını belirtip, "Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre, bu fay, batıda Tuzla fayına bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü fakat Buca fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir" dedi.