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İzmit Körfezi'nden her gün 2,5 ton müsilaj toplanıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Haziran 2021 Pazartesi 15:04
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İzmit Körfezi'nden her gün 2,5 ton müsilaj toplanıyor

İZMİT - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın, İzmit Körfezi’nde müsilajla mücadelesi devam ediyor. Deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla her gün denizden 2,5 ton müsilaj toplanıyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın temizlenmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, amfibik araçlar ve deniz süpürgeleri ile İzmit Körfezi açıklarındaki müsilajı toplayarak kıyıya getiriyor. Körfezden her gün 2,5 ton müsilaj toplanarak kamyonlarla atık depolama sahasına götürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziMüsilaj
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