Ä°zmit KÃ¶rfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza

KOCAELÄ°'nin DilovasÄ± ilÃ§esinde denizi kirleten limanda demirli gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.



Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã‡evre Koruma ve Kontrol Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n deniz uÃ§aÄŸÄ± ile Ä°zmit KÃ¶rfeziâ€™nin Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± denetimdeÂ DilovasÄ±â€™nda bir limanda demirli geminin denizi kirlettiÄŸi tespit edildi. UÃ§aktan, geminin denize kirli sularÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenerek, ekiplere haber verildi. Limana gelen ekipler, numuneler aldÄ±. KirliliÄŸin yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in bariyerlerle Ã¶nlem alÄ±narak, temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Gemiye, 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.