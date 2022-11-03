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Ä°zmit KÃ¶rfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 15:24
Ä°zmit KÃ¶rfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza

KOCAELÄ°'nin DilovasÄ± ilÃ§esinde denizi kirleten limanda demirli gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.

Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã‡evre Koruma ve Kontrol Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n deniz uÃ§aÄŸÄ± ile Ä°zmit KÃ¶rfeziâ€™nin Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± denetimdeÂ DilovasÄ±â€™nda bir limanda demirli geminin denizi kirlettiÄŸi tespit edildi. UÃ§aktan, geminin denize kirli sularÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenerek, ekiplere haber verildi. Limana gelen ekipler, numuneler aldÄ±. KirliliÄŸin yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in bariyerlerle Ã¶nlem alÄ±narak, temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Gemiye, 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°zmit KÃ¶rfeziGemiCeza
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