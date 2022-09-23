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Kahramanmaraş'ta, selin vurduğu tesiste binlerce alabalık öldü

23 Eylül 2022 Cuma 14:15
Kahramanmaraş'ta, selin vurduğu tesiste binlerce alabalık öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, dün sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle alabalık üretim tesisindeki binlerce balık öldü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, tesiste hasar tespit çalışması yaptı. 

Andırın ilçesinde dün gece sağanak etkili oldu. İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Rifatiye Mahallesi'nde dereler taştı ve sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Hacı Güngör'ün işlettiği alabalık üretim tesisine giden su borusu, yerinden çıkıp sürüklendi. Tesiste bulunan 15 havuzda su seviyesi düştü ve havuzlardaki binlerce balık öldü. Andırın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, tesise gelip, hasar tespitinde bulundu.

Hacı Güngör, zararının çok büyük olduğunu belirterek, "Gece yarısında başlayan yağıştan dolayı çok büyük afet oldu. Selin boruyu almasıyla tesisimizin sularının kesilmesinden dolayı 350 bin balığımız telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelip tutanak tuttular, tespitlerini yaptılar. 15 havuzdaki balıklarımızın hepsi telef oldu. Destek bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAlabalıkSelTesis
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