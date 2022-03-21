Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.144,26
ALTIN
917,72
DOLAR
14,84
STERLİN
19,53
EURO
16,39
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 82 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 Sözleşmeli Personel alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...

Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş öldü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Mart 2022 Pazartesi 10:23
Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş öldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise öldü.

Kaza, dün akşam Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı 46 ACA 293 plakalı ve küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı. Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetteki 41 küçükbaşın da öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hemzemin GeçitKazaKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da 9 milyon 430 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 9 milyon 430 bin kaçak makaron ele geçirildi
Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
Trakya'da Çanakkale şehitleri anıldı
Trakya'da Çanakkale şehitleri anıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans