Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.434,03
ALTIN
1.019,45
DOLAR
18,58
STERLİN
21,13
EURO
18,41
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi...
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...

Kapadokya'ya eylülde 571 bin 960 ziyaretçi

04 Ekim 2022 Salı 14:38
Kapadokya'ya eylülde 571 bin 960 ziyaretçi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, eylül ayında, 571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni eylülde 571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın eylül ayında ise 288 bin 213 turist gezmişti. 

Öte yandan bu yılın ocak-eylül döneminde Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da 3 milyon 116 bin 993 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise bölgede, 1 milyon 571 bin 545 yerli ve yabancı turist ağırlanmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fahrettin Altun: Daha güvenli medya için çalışmak, hakikat mücadelemizin parçası
Fahrettin Altun: Daha güvenli medya için çalışmak, hakikat mücadelemizin parçası
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, cep telefonuyla konuşma süresinde Avrupa'da ilk sırada
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, cep telefonuyla konuşma süresinde Avrupa'da ilk sırada
Türk sivil havacılığı İstanbul Airshow’da buluşuyor
Türk sivil havacılığı İstanbul Airshow’da buluşuyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans