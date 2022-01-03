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Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı Posof'ta okullar tatil

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi. 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla 20'ye yakın yerleşim biriminin yolu ise kapandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:44
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Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı Posof'ta okullar tatil

ARDAHAN - Ardahan'ın sınır ilçesinde hafta sonu başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar, bugün için tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20'ye yakın köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karla birlikte buz tutan yollarda ise kazalar meydana geldi. İlçe merkezinde seyir halindeki kamyonet, kayarak çarptığı evin bahçe duvarında kaldı. 

Kar yağışı yüksek kesimlerde de ulaşımı etkiledi. Posof-Ardahan kara yolu üzerinde 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde ulaşım, güçlükle sağlanıyor. Sis ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü, sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

DHA

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Kar Kalınlığının 20 Santime UlaştıPosofOkullar Tatil
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