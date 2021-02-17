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Kar yağdı, balığa talep arttı

Samsun'da havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte vatandaşların balığa olan talebi de arttı. Tezgahlarda en çok mezgit ve somon talep görüyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2021 Çarşamba 13:15
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Kar yağdı, balığa talep arttı

SAMSUN - Karadeniz'de hafta başından beri etkili olan soğuk hava ve kar yağışı balık satışlarını olumlu etkiledi. Vatandaşların balığa olan talebinde yüzde 50 artış olduğu ve ağırlıklı olarak mezgit ve somon balığını tercih ettiği belirtildi. Kentte balıkçı tezgahlarında mezgit kilosu 15-25, hamsi 15-20, çinakop 55-60, somon 27-30, çipura 40, levrek 50 liradan satılıyor.

Balıkçı Ayhan Liman, havaların soğuması ve kar yağışı ile birlikte vatandaşların balığa olan talebinin yarı yarıya artığını belirterek "Mezgit, barbun, çinakop son dönemde daha çok tutuluyor ve tezgahlara geliyor. Hamsi buzhane hamsisi zaten bizim bölgemizden göç ettiği için bu tarafta tutulamıyor. Balık fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Hamsi buzhane olmasına rağmen yine talep var. Vatandaşlar onun yanında mezgit ve somona ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın bir düşüncesi vardır; kar yağdığı zaman balık yağlanır, lezzetli olur. O nedenle balık satışlarında artış oldu" dedi.

Balıkçı Uğur Kırbaş, balık tüketiminin arttığını ancak çeşidin az olduğunu söyleyerek "Balık tüketimi arttı. Satışlarımız son hızıyla devam ediyor, sıkıntı yok. Hamsi buzhane hamsisi yine vatandaşlar hamsiden vazgeçmiyorlar. Tutulan balık miktarında bir azalma var ama biz yine vatandaşlarımızın talebini karşılamaya çalışıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar daha çok balık tüketmeye başladı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balığa TalepSamsunKar Yağışı
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