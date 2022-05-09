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Karasu Nehri'nde 'Atlı banana'

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:38
Karasu Nehri'nde 'Atlı banana'

ERZURUM’da adrenalin tutkunları, karların erimesiyle birlikte debisi yükselen Karasu Nehri'nde atların arkasına bağladıkları şambrellerle heyecan yaşadı. Atlı spor kulübü üyesi Adem Ugan, yaptıkları etkinliği, denizlerde, yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi ‘Banana’ya benzeterek, "Sürat teknesi yerine at, banana yerine de otomobilin iç lastiği, şambrel kullandık" dedi.

Osmanlı Atlı Spor Kulübü üyeleri, Yakutiye ilçesinin kırsal Dumlu Mahallesi'nden geçen Karasu Nehri'nde atlı eğlence düzenledi. Kış sporları merkezlerinden Erzurum'da karla kaplı ovada veya dağlarda atlı safarinin yanı sıra dört nala sürdükleri atlara bağladıkları iplerle snowboard ve kayak yaptıklarını belirten Adem Ugan, "Dağlarda eriyen karlar ve son bir haftadır bölgede etkili olan sağanaklar nedeniyle Karasu Nehri coşmuş durumda. Sahillerde tatilcilerin yaşadığı ‘banana’ keyfini bizler de kulübümüzün hemen yanından geçen Karasu Nehri'nde denedik. Bunun için sürat teknesi yerine at, ‘banana’ yerine de otomobil iç lastiği olan şambreli modern hale getirerek kullandık. Şambrele oturanları atlarımızla çekerek götürdük. Suyun güçlü akıntısı nedeniyle biraz zorlandık ama muhteşem bir keyifti. Bunu kısa süre içinde göl şeklinde durgun suda deneyeceğiz. Heyecan verici bir spor, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Ali Uçar ise, "Erzurum'da havalar hala soğuk. Bu nedenle atlı bananayı şortla değil kıyafetlerimizle yaptık. Bunlar denemeydi. Suyun hızı biraz durduğunda daha zevkli olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karasu NehriAtla BananaErzurum
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