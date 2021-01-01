Kartepe'de yeni yıla karsız girildi

KOCAELİ - Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde daha önceki yıllarda kayak ve snowboard gibi birçok kış sporu yaparak yeni yıla giren tatilciler, bu yıl koronavirüs tedbirlerinden dolayı sessiz bir yılbaşı gecesi geçirdi. Oteldeki sosyal mesafeli eğlencelerin saat 22.00 itibariyle tamamlanmasının ardından odalarına çekilen misafirler, yeni yıla otel odalarında girdi. Kar yağmamasını fırsata çevirerek oteli ve tesisleri yenilediklerini söyleyen Üstündağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ, "Her sene yılbaşında kar gelirdi. Bu sene gelmedi. Ama bu sırada biz sadece karı beklemedik. Tesisimizi yeniledik. Binanın izolasyonundan, içindeki cam, doğrama, yataklara kadar her tarafını yeniledik. Otelin içiyle birlikte sağlık merkezimizi de yeniledik. Futbol sahalarımızın bakımını yaptırdık. Basketbol sahamızı yeniledik. En önemlisi, bugüne kadar kimsenin burnunun bile kanamadığı telesiyejlerin ve teleskilerin sandallarını, tellerini, bakımlarını Alman bir firmaya yaptırdık. Bunların hepsi bitti” dedi.



Koronavirüs nedeniyle turizm sektörünün yara aldığını belirten Üstündağ, “Yakında inşallah kar gelecek. Koronavirüsten dolayı turizm sektörü yara aldı. Yapacak bir şey yok. Bu da bir anı olarak kalacak. Bizler dikkat ettik. Kimse yan yana oturmadı. Devletin dediği, Sağlık Bakanlığı'nın dediği bizim için çok önemli" diye konuştu.