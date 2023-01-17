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Kayseri'de belediye ve halk otobüsü çarpıştı, 29 kişi yaralandı

Kayseri'de otogar hattında çalışan belediye otobüsünün durakta yolcu alan halk otobüsüne çarpması sonucu 29 kişi yaralandı.

17 Ocak 2023 Salı 15:10
Kayseri'de belediye ve halk otobüsü çarpıştı, 29 kişi yaralandı

KAYSERİ - Alınan bilgiye göre, Onur K'nin kullandığı 38 ABN 322 plakalı otogar hattında çalışan belediye otobüsü, Talas Bulvarı'nda yolcu almak için duran Sancak G. kontrolündeki 38 AB 228 plakalı halk otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü Onur K, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile 27 yolcu kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriHalk OtobüsüBelediyeKaza
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