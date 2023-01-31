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Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor

Kilis Belediyesince kurulan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden 6 ayda elde edilen 900 ton çamur, güneş enerjisiyle kurutulduktan sonra gübre haline getirilerek tarımsal alanda verimin artırılması için kullanılıyor

31 Ocak 2023 Salı 15:52
Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor

KİLİS - İleri arıtma için 2014 yılında 45 dönüm alana kurulan ve ön arıtım ünitesi, giriş terfi merkezi, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, teleskopik vana haznesi, geri devir merkezi, su deposu, blower odası, dekantör binası, solar kurutma tesisi ile UV dezenfeksiyon üniteleri ve bölümlerinden oluşan tesisten günlük ortalama 5 ton gübre elde ediliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, tesisinin ilk etabının 2014 yılında 15 bin metreküp kapasiteyle faaliyete geçtiğini, şu anda toplam 25 bin metreküp kapasiteyle çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Göreve geldikleri yılından bugüne kadar hem katı atık hem de atık su konusunda sıfır atık prensibini benimsediklerini ve atıkları ayrıştırılarak ekonomiye kazandırdıklarını ifade eden Tohumcu, şöyle konuştu:

"Atık sudan çıkan suların hem tarımsal sulamada kullanılması için hem de atık sudan çıkan çamurun gübre olarak kullanılması için çeşitli çalışmalarımız oldu. Özellikle atık sudan çıkan çamurun güneş enerjisiyle kurutularak tarımsal alanda kullanılması için çalışmalar yaptık. Günlük ortalama 5 ton çamuru gübreye dönüştürüp zeytin, fıstık ağaçları ve bağlarda kullanıyoruz. Gayet de verim alıyoruz."

Tohumcu, atık sudan çıkan çamurun gübre olarak kullanılmasına 6 ay önce başladıklarını dile getirerek, "Bunun çeşitli test ve analizleri yapıldı. Üniversitedeki Ziraat Fakültesinden bununla ilgili rapor aldık. Buradan çıkan çamurun büyük ağaçlarda kullanılmasıyla ilgili faydalı olacağını, herhangi bir zararın olmadığıyla ilgili bir rapor aldık. Bunu 6 aydan beri kullanıyoruz. Gayet de verimli olarak vatandaşlarımızdan isteyenlere ücretsiz veriyoruz." dedi.

Tarımsal sulama da yakında

Tesisteki atık suların tarımsal sulamada kullanılması için de çalışmaların yürütüldüğünü belirten Tohumcu, "Ayrıca buradan günlük olarak çıkan 22 bin metreküp suyun da tarımsal sulamada kullanılması için bir UV Dezenfeksiyon Ünitesi kurduk. Bu tesis de şu an tamamlanmış durumda. Buradan çıkan suyun da yaklaşık 472 hektar alanın sulanması planlanıyor. Proje çalışması bitti. Bu yıl borulama sistemi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bunu başardığımızda İnşallah 2024 yılında 472 hektar tarımsal arazinin sulanması sağlanacak." bilgisini paylaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kilisçamurçiftçi
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