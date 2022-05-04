Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.430,55
ALTIN
887,11
DOLAR
14,78
STERLİN
18,54
EURO
15,60
Ferdi Bozduman ve Ali Fuat Baykız'dan Derin Sohbet
Ferdi Bozduman ve Ali Fuat...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:14
'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte dün akşam başlayan dönüş yoğunluğu, Ramazan Bayramı'nın son gününde de devam etti. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler, sabah saatlerinden itibaren trafiğe neden oldu. Kırıkkale-Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kilit KavşakKırıkkaleDönüş Yoğunluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar
Van'da kaçak avlanan 450 kilo inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 450 kilo inci kefali ele geçirildi
Şehit teğmenin baba ocağnıda yas var
Şehit teğmenin baba ocağnıda yas var
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans