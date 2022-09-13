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Kirliliğe dikkat çeken dekan, halata bağlı atıklarla yürüdü

13 Eylül 2022 Salı 16:00
Kirliliğe dikkat çeken dekan, halata bağlı atıklarla yürüdü

TRABZON'da çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu; kağıt, metal, naylon gibi atıkların bağlı olduğu 10 metrelik halatı çekerek, sahilde yürüdü. Bir süre yerde yatan ve 'sessiz çığlık' performansı ilgiyle izlenen Prof. Dr. Kavukçu, "Atık konusunda fazla duyarlılık yok. Pek çok şey düşünmeden rastgele harcanıyor, tüketiliyor. Bunlar da dünyayı yok etmeye başlıyor" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 'Renklerini Koruyarak Gelişen Şehir' programı için geldiği Trabzon'da ilginç bir eyleme imza attı. Prof. Dr. Kavukçu; kağıt, metal, naylon gibi atıkların bağlı olduğu 10 metrelik halatı çekerek, Ayasofya sahilinde yürüdü. Çevredekilerin ilgiyle seyrettiği Prof. Dr. Kavukçu, bir süre yerde yatarak 'sessiz çığlık' performansı sergiledi, ardından atıklara siyah boya dökerek yürüyüşünü sonlandırdı. 



'BUNLAR, DOĞAYI YOK EDİYOR'

Atık malzemelerden kuyruk oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Kavukçu, "Bu etkinlik atık ve çöp üzerine bir uyarı, tepki niteliğinde bir performans. Özellikle günlük olarak düşüncesizce, bencilce attığımız ve biriktikçe çöp dağlarının oluştuğu bir dünyada, sanatçı olarak farkındalık yaratmak ve bilinç uyandırmak istedim. Bunu da kendi dilimde, sanat dilinde yapmak istedim. Atık konusunda fazla duyarlılık yok. Pek çok şey düşünmeden rastgele harcanıyor, tüketiliyor. Bunlar da dünyayı yok etmeye başlıyor. Bu ipe bağladığım ve oluşturduğum kuyruktaki çöpleri, atıkları doğadan topladım. Bunlar, doğayı yok ediyor. Doğanın yok olması, özellikle çocuklarımızın geleceği açısından çok riskli ve korkutucu" dedi. 

'BU KUYRUK, BİR CANAVAR KUYRUĞU'

Oluşturduğu kuyruğu canavara da benzeten Prof. Dr. Kavukçu, "Kendi dilimde, bu şekilde performanslar yapmaya devam edeceğim. Bugün burada atık malzemelerden bir kuyruk oluşturdum. Bu kuyruk, aslında bir canavar kuyruğu. Dünyayı yiyip, tüketen bir kuyruk. Bu kuyrukta sadece kağıt, naylon gibi malzemeler yok. Doğadan kalan odun, yaprak gibi malzemeler de var. Çöpler, onları sarıp yiyip tüketiyor gibi bir mantık geliştirdim. Attığımız her şey; insana, doğaya zarar veriyor. Bilinçli tüketmeli ve doğayı temiz tutmalıyız" diye konuştu.  Yürüyüşü izleyen Serdar Çebi ise "Güzel bir etkinlikti. Günümüzün sorunlarına değiniyor. Daha bilinçli olmalıyız. Gelecek nesilleri düşünmeliyiz. Çok beğendim, çok etkilendim" ifadelerini kullandı. 

DHA

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Kirliliğe Dikkat çeken DekanHalata Bağlı Atıklarla YürüdüTrabzon
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