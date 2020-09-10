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Kırmızı-beyaza boyanan sondaj gemisi 'Kanuni'ye Türk bayrağı

Mersin'de bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona gelinen Kanuni, kırmızı beyaza boyanarak Türk bayrağı işlendi. Sahile gelen vatandaşlar, geminin NATO Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izliyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Eylül 2020 Perşembe 12:54
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Kırmızı-beyaza boyanan sondaj gemisi 'Kanuni'ye Türk bayrağı

MERSİN - Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni'nin, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılmasına az bir zaman kaldı. 2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.

DIŞ GÖVDESİNE TÜRK BAYRAĞI

Dış gövdesi kırmızı-beyaza boyanan Türk bayrağı ile taçlandırılan gemiye bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sahile gelen vatandaşlar, geminin bakım ve güncelleme çalışmalarını izliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KanuniSondaj GemisiTürk Bayrağı
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