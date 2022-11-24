Kızılay 20 bin kişilik sıcak yemek dağıttı

İSTANBUL - Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin geride bıraktığı hasarın izlerini silmek için ekipler çalışmalarını yürütüyor. Afetin ilk dakikalarında uzmanlarıyla bölgeye intikal eden Kızılay ikinci gün geride kalırken 20 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan depremin ardından tüm Türkiye afetzedeler için çalışmaya devam ediyor. Bölgede Kızılay’ın Düzce, Ankara, İstanbul Afet Müdahale Merkezleri ile Bolu, Zonguldak, Yalova ve Sakarya Şube Başkanlıklarından 200’e yakın profesyonel çalışan ve gönüllü evlerine ve yurtlarına giremeyen vatandaş ve öğrenciler için yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Afetin ikinci gününde Kızılay Cahit Zarifoğlu, Konuralp, Necla Pekolcay KYK Yurtları, Anıt Park Meydanı, Cedidiye Cami ve Belediye binası bahçesi ile şehrin farklı noktalarında konulan ikram araçları sayesinde yaklaşık 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Sıcak yemeğin yanı sıra 10 bin adet çorba, 15 bin adet ikram malzemesi, 20 bin adet sıcak/soğuk içecek ve su afetzedelerin hizmetine sunuldu. Beslenme Platformu üyeleriyle koordineli hareket eden Kızılay, battaniye dağıtımları ile birlikte psikososyal destek vermeyi de sürdürüyor.