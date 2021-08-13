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Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanlar küle döndü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ağustos 2021 Cuma 14:42
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Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanlar küle döndü

MUĞLA - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde yanan 13 bin 650 hektar ormanlık alanın havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Dron görüntülerinde, kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanların küle döndüğü görüldü. 

Marmaris'in İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp dağılmasıyla büyüyen yangın; Bayır, Turgut ile Hisarönü mahallelerinin eteklerine ulaşarak büyüdü. Havadan ve karadan müdahalelerle alevler, 9'uncu günde söndürüldü. Yangında 13 bin 650 hektar alan zarar gördü. Marmaris'teki yangında 1996 yılında 'milli park' ilan edilen 29 bin 206 hektar alandaki kızılçam başta olmak üzere karaçam, sığla, dallı Akdeniz, pırnal meşesi ve kermes meşesi gibi ağaçlar ile dere ve nehir çevrelerindeki makilik alanların bir bölümü de zarar gördü. Yangında küle dönen alanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dron ile havadan görüntülendi. Alevler nedeniyle en çok zarar gören yerler arasında olarak gösterilen Marmaris- İçmeler yolu kenarları ve Turunç Seyir Tepesi mevkisi ormanlık alanlarının griye dönmüş hali yürek burktu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kızılçam AğaçlarıMuğlaMarmarisYangın
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