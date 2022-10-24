KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaralÄ± madencileri ziyaret etti

Ä°STANBUL -Â Ä°stanbul'a sabah saatlerinde gelen KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar, BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'nde ziyaretlerde bulundu. Ersin Tatar, AK Parti Genel BaÅŸkan Vekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Åžamil AyrÄ±m ile koruma gÃ¶revlisini ziyaret etti. Tatar, daha sonra aynÄ± hastanede tedavileri sÃ¼ren madencileri ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± da ziyaret etti.



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Hastaneden ayrÄ±lÄ±rken aÃ§Ä±klama yapan KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Tatar, "Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± ziyaret edip kendisine geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi ilettim. Kendisine acil ÅŸifalar diliyorum. Biliyorsunuz milletvekili Åžamil Bey ve koruma gÃ¶revlisi ile SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z aynÄ± arabadaydÄ±. GeÃ§irdiÄŸi talihsiz kazadan sonra, Azerbaycan'da hastanede tedavi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, sonrasÄ±nda ambulans uÃ§ak ile buraya gelmiÅŸ ve ameliyat geÃ§irmiÅŸti. Åžamil Bey ve koruma arkadaÅŸÄ± da ziyaret ettim, durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Kendilerine bir kez daha geÃ§miÅŸ olsun diliyorum. Allahâ€™Ä±n takdiri, bÃ¶yle bir kaza olacaktÄ±, oldu. Åžimdi bu hastanede en iyi doktorlarla birlikteler, bunu gÃ¶rdÃ¼m. Burada tedavi edilen madencileri ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± da ziyaret etme fÄ±rsatÄ±m oldu. KKTC ve halkÄ± olarak maden kazasÄ±ndan dolayÄ± yaÅŸanan Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ paylaÅŸÄ±yoruz. HayatÄ±nÄ± kaybeden madenciler iÃ§in milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. YaÅŸam mÃ¼cadelesi verenlerin durumunun iyiye gittiÄŸi bilgisini baÅŸhekimden Ã¶ÄŸrendim, bu da beni Ã§ok memnun etti. Ailelerine sabÄ±rlar diliyorum, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum" diye konuÅŸtu.Â