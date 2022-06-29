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Kocaali ilçesinde dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2022 Çarşamba 09:52
Kocaali ilçesinde dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sağanak yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi. Sel suları nedeniyle birçok ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.  

Kocaali Demiraçma Mahallesi'nde akşam saatlerindeki sağanak yağış etkili oldu. Demiraçma Deresi'nin taşması sonucu mahalleyi su bastı. Çok sayıda ev ve iş yeri sel suları altında kalırken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Birçok kişi de evlerinde mahsur kaldı. Bölgeye gelen AFAD ve kurtarma ekipleri mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı. Evlerinden atahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Belediye ekipleri ise su basan bölgelerde çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kocaali IlçesiDere TaştıSakarya
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