Kocaeli merkezli 13 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon

KOCAELİ - Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 70 kişinin gözaltına alınması için bu sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da operasyon düzenledi. Operasyon devam ediyor.