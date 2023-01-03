Komisyon, Amasra'daki maden kazası raporunu 25 Ocak'a kadar TBMM'ye iletecek

BARTIN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden sahasında inceleme yaptı. Komisyon Başkanı Taner Yıldız, 25 Ocak'a kadar TBMM'ye raporu vereceklerini söyledi.



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen grizu faciasında 42 madenci hayatını kaybetti. Maden kazası sonrası TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu çalışmalara başladı. Komisyon üyeleri, Meclis'teki 8 toplantının ardından Amasra'ya geldi. Komisyon başkanı Taner Yıldız ile birlikte 19 komisyon üyesi milletvekili, akademisyenler ve teknik heyet, kazanın yaşandığı maden ocağı sahasına gelip, ilk olarak işçilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.



'TBMM'YE RAPOR VERİLECEK'



Komisyon başkanı Taner Yıldız, yaptığı açıklamada, 8 toplantının sonrasında kazanın yaşandığı bölgeye geldiklerini belirterek, "Bugün 21 komisyon üyemizin 19 üyesiyle buradayız. Herhangi bir hüküm cümlesi kullanmaksızın, çünkü bu yargının ve yürütmenin şu anda başında bulunduğu bir durum, malum yargı süreci de devam ediyor. Şu anda biz madene inemeyeceğiz, tabi yangın devam ettiği ve adli makamlarda tasarruf bulunduğu için ama yarın Zonguldak'ta farklı bir müessesede benzer bir madene hep beraber ineceğiz. Şu ana kadar yaptığımız toplantılarda gerek havalandırmayla ilgili gerek tahkimatla alakalı, gerekse teknoloji ve donanımlarla alakalı gerekse de eğitim ve personelimizin durumuyla ilgili birçok konuyu müzakere etme imkanına sahip olduk. Herhangi bir şey kapalı kalmaksızın bir komisyon raporunu hazırlayıp, bize verilen 25 Ocak tarihine kadar, bize tanılan 3 aylık süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da raporu vermiş olacağız. Uzman arkadaşlarımızla bizler de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



'TESPİTLERİN MADEN KAZALARININ ÖNLENMESİNE KATKI KOYACAĞINA İNANIYORUZ'



Yıldız, çalışmaların maden kazalarının önlenmesine katkı sunacağını inandıklarını ifade ederek, "Allah bir daha böyle kazalar göstermesin, bizim burada gerek kanun, gerekse mevzuat bazında yapacağımız tespitlerin; bundan sonraki maden kazalarının önlenmesine katkı koyacağına inanıyoruz. Gerek taş kömürlerinin gerekse linyitlerin müstakil bir çalışmayla birlikte değerli madenlerden ayrı bir yanı vardır, malum metan gazıyla olan münasebetleri çok daha farklı incelenmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili tedbirlerin çok daha farklı şekilde alınması gerekiyor. Bununla ilgili bir kurumsal hafıza var, şimdiye kadar önemli bir birikim var. Bunların doğru işletmelerle birleştirilip inşallah bu kazaların önüne geçmeyle ilgili hem niyetimizi hem gayretimizi kanun ve mevzuat çalışmalarımızı tamamlanmış olacağız" diye konuştu.



Taner Yıldız ve komisyon üyeleri, daha sonra TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde ana aspiratör tesisleri, merkezi gaz izleme servisi, patlayıcı madde deposu, tahlisiye istasyonu, elektrik atölyelerinde incelemelerde bulundu.



MADENCİ DESTEK İSTEDİ



Taner Yıldız'ın sahada inceleme yaptığı sırada yanına gelen maden işçisi Güray Polat, "Ben maden kazasından sonra tedavi almaya başladım, artık bin miligram ilaç kullanmaya başladım. Geceleri ölen ve yaralanan madencilerin üzerime dökülen kanları gözümün önüne geliyor. 28 tane kazalı arkadaşımızı mağdur ettiler, kimse bunu söylemiyor, ne sendikamız ne işverenimiz. Tamam, şehit olan 42 kişimiz bizim canımız, ciğerimiz yandı. Kalanı komple kazalı, 11 tanesi her türlü desteği aldı, psikoloğundan hepsine kadar destekleri aldı. 28 kişi mağdur kaldı. Bu konuda destek bekliyoruz" diyerek ağladı.



Yıldız heyete yönelik, "Arkadaşlar siz biliyorsunuz konuyu değil mi? Biz bunu konuşalım. Hiçbir şey açıkta kalmaz o manada. Konuştuktan sonra da bilgi verelim" dedi.