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Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi 

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, bir ailede koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine 2 kişi hastaneye kaldırılırken, ailenin diğer bireyleri evde karantinaya alındı. Bahçe kapısından komşularına seslenen kadın, "Bizde korona var, gelmeyin. Misafir kabul etmeyin. Kardeşim pozitifmiş" diyerek uyarıda bulundu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ekim 2020 Salı 09:43
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Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi 

Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan bir ailede koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine 5 ambulans sevk edildi. Geçen hafta şehir dışından misafirliğe gelen kardeşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten kadın, bahçe kapısından komşularına seslenerek, "Bizde korona var, gelmeyin. Misafir kabul etmeyin. Kardeşim pozitifmiş" diyerek seslendi. Evde yaşayan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer kişiler ise evlerinde karantinaya alındı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin yarın sabah saatlerinden itibaren sokakta aileyle temasta bulunan evlerde çalışma başlatacağı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaSerdivanKoronavirüsPandemi
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