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Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 284'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 101 bin 414 testten 1549'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 39 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 284 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 242 bin 812'ye yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2020 Pazar 09:13
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Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 284'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 101 bin 414 test yapıldı, 1549 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 39 kişi daha hayatını kaybederken, 1003 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 937 bin 88, toplam hasta sayısı 267 bin 64, toplam vefat sayısı 6 bin 284, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 917, toplam iyileşen hasta sayısı 242 bin 812 oldu.

'GÜÇ TEDBİRDE'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" değerlendirmesinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiSağlık BakanlığıFahrettin Koca
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