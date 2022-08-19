İSTANBUL - Üsküdar’da Osmanlı döneminde padişahların has bahçelerinden biri olan Küçüksu Kasrı Mesire Alanı, 90 gün süren altyapı ve peyzaj düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.



Üsküdar’daki Küçüksu Kasrı Mesire Alanı yeniden ziyarete açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı mesire alanında yürütülen 90 günlük altyapı ve peyzaj düzenleme çalışmaları tamamlandı. Boğaziçi’nin kıyısındaki bahçesiyle 23 bin metrekarelik mesire alanında piknik yapmaya elverişli 25 ahşap kameriye ve bir kafeterya bulunuyor. Altyapı ve peyzaj düzenleme çalışmaları çerçevesinde 3 bin metre drenaj sistemi kuruldu. Böylelikle yağmur sularının alanda birikmesi önlendi. Bitkilerin ve ağaçların düzenli şekilde sulanması için sulama kanalları yenilendi ve 4 bin 200 metrelik yeni sistem oluşturuldu. Eski zemin tamamen kaldırılarak yerine 5 bin metreküpü aşkın, içeriği zengin toprak getirildi. Küçüksu Kasrı ve mesire alanı, pazartesi dışında her gün saat 09.00 'dan 20.00'a kadar açık olacak.



"3 BİN METRELİK BORU DÖŞENEREK YAĞMUR SUYUNUN TAHLİYESİ AMAÇLANDI"



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Milli Saraylar Küçüksu Kasrı Sorumlusu Simizar Aslan Özcan "Mesire alanımız Nisan ayı gibi tadilat nedeniyle kapandı. Çalışmalar altyapı çalışmasıydı. Yaklaşık 3 bin metrelik bir boru döşenerek yağmur suyunun tahliyesi amaçlandı. Böylelikle alanın düzenlenmesi ve peyzajının tekrar gerçekleştirilmesi sağlandı. Yaklaşık 1 ay boyunca çimin oturması için süre tanındı ve açılış gerçekleşti. Pazartesi hariç her gün 09.00’dan akşam 20.00’a kadar açık. Buraya gelen bütün ziyaretçilerimiz kendi yaygılarını getirip istedikleri gibi piknik yapabilirler. 25 tane oturma grubumuz var ama alan 20 dönüm. Dolayısıyla istedikleri gibi burada kendileri konumlanıp vakit geçirebilirler. Giriş ücreti 10 lira, öğrenci ve öğretmenlere giriş ücreti 5 lira, otopark ücretimiz 20 lira. Gelip bütün gün arabalarını bırakıp gezebilirler" dedi.



"GAYET GÜZEL, ÇOK MUTLUYUZ"



Küçüksu Mesire Alanı’nı ziyaret eden Tuğba Kara, “Gayet güzel, havası temiz. Arkadaşlarımla kahvaltımızı yapacağız, burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.



"BU YIL AÇILMASINI BEKLEDİK"



Gülay Büyük, "Ben geçen yıldan beri biliyordum. Tanıdığımız herkese öneriyordum. Bu yıl açılmasını bekledik. Arkadaşlarımında görmesini istedim" diye konuştu.