Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,064.83
ALTIN
798.76
DOLAR
13.78
STERLİN
18.73
EURO
15.62
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim...

Kumluca'da 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum korkuttu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Ocak 2022 Pazartesi 14:39
0 Okunma
Kumluca'da 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum korkuttu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum, seraların plastik örtülerine zarar verdi.

Kumluca'da dün sat 19.00 sıralarında Beykonak Mahallesi’nde, saat 21.30 sıralarında da Mavikent Mahallesi’nde hortum oluştu. Hortum nedeniyle 50 dekar alanda seraların plastik örtüsü zarar gördü. Hortum bazı seraların da demir aksamına zarar verdi. Sabah olunca sera sahipleri, yırtılan ve yerinden kopan plastik örtüleri tamir etti.

Hortum sırasında çok korktuğunu belirten Zühra Acar (65), "Dün saat 19.00 sıralarında pencereden baktım. Evi salladı. Kiremitleri sarstı. Korktum, öleceğim sandım. Evin altında kalacağım diye korktum" dedi.

Tolgahan Çakıcı (27) ise elektrik direklerindeki tellerden kıvılcım çıktığını gördüğünü anlattı. Çakıcı, kontrol ettiği serada demirlerin devrildiğini söyledi.

Abdullah Turan (50) ise 9 dönüm serasının 3 dönümünün zarar gördüğünü ifade ederek, "Şimdi seramın içindeki ürünleri toplatarak kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Ürünler zarar görür" diye konuştu.

Ramazan Mencik (68) de hortum ve sonrasında yağış nedeniyle evden çıkamadıklarını anlattı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, üreticilerden dün akşam 2 hortum meydana geldiği yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Hortumun küçük bir alanda etkili olduğunu aktaran Kökce, bazı seraların zarar gördüğünü dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KumlucaHortum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olmayana ruhsat verilmeyecek
Aşı olmayana ruhsat verilmeyecek
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada yüzdüler
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada yüzdüler
İçişleri: Eren Kış-4 operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri: Eren Kış-4 operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans