Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı

ANTALYA - Türkiye'de örtü altı üretimin merkezi Antalya'da hava sıcaklığı son günlerde gece eksi 2 derecelere kadar düşünce, çiftçiler seralarında 'zirai don nöbeti' tutmaya başladı. Kentte en fazla örtü altı üretimin yapıldığı Kumluca ilçesinin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, Kumluca Ovası'nda hava sıcaklığını önemli ölçüde düşürdü. Kumlucalı sebze üreticileri de Meteoroloji'nin uyarısı üzerine don nöbeti hazırlığı yaptı. Gün içinde akşam seralarında yakacakları odunları hazırlayan çiftçiler, bunları el arabalarıyla seralarındaki sobalarına taşıdı. Gözleri termometrelerde olan seracılar akşam hava sıcaklığı düşmeye başlayınca sobaları yakıp, sabaha kadar nöbet tuttu.



Üretici Muhammet Girgin (18), "Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz, kırıyoruz. El arabalarımıza yükleyip sobalarımızın dibine yığıyoruz. Akşam olunca da yakıyoruz" dedi.



Akşam dereceler düşünce biber serasındaki sobayı yakan Muhammet Girgin, "Gün içinde sobalarımızı odun ile doldurduk. Derecemiz şu an 2,4, derecelerimiz sıfıra düşerse büyük sıkıntı olur. Hemen sobalarımızı yaktık. Sıcaklıkları yüksek tutmak zorundayız" diye konuştu.





Ramazan Ertop (40) ise, "Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz. Sobalarımızın dibine taşıyoruz. Akşam dereceler düşünce de yakıyoruz. Gece boyunca sabah saat 07.30 kadar birer saat arayla sobalarımızı kontrol ediyoruz. Sobalarımız geçmek (sobanın içindeki odun azalmışsa) üzereyse odun takviye ediyoruz. Bu şekilde sabahı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin (45), "Dağlara karın yağması ile soğuk mahallemize çöktü. Sebzelerimizi don almasın diye sobalarımızı yakmaya başladık. Sabahtan seralarımıza çekmiş olduğumuz odunlarımızı sobalarda yakmaya başladık. Derecelerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm çiftçilerimize kolay gelsin. Sabaha kadar don nöbetine devam. Sabah 07.30'a kadar devam edeceğiz. Sebzelerimizi üşütmemek için, daha güzel verim almak için don almaması için, 2 dereceden aşağıya düştüğü zaman sıkıntıya biner. Don alır, verimi de kaybederiz" diye konuştu.



Kabak üreticisi Niyazi Kavacık (23) da, "Öğle saatlerinde odunlarımızı sobalarımızı hazırladık. Zaten don olacağını biliyorduk. Önceden Meteoroloji uyardı bizi. Saat 21.30- 22.00 sıralarında derecelerimiz düştü. Sobalarımızı yaktık. Maksat buzlanmayı önlemek. Çünkü buzlanma olduğu zaman seralarımızdaki ürünlerimize zarar veriyor. Sezonu erkenden kapatmış oluruz. Buzlanmaya karşı önlem için sobalarımızı yaktık. Sabaha kadar başında nöbet olarak bekleyeceğiz" dedi.

SERİK'TE SERA ÜRETİCİLERİ SABAHA KADAR UYUMADI



Türkiye'nin önemli örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden olan Antalya'nın Serik ilçesinde de sera üreticileri soğuyan havadan ürünlerini korumak için don nöbetine başladı. Üreticiler aileleriyle akşamdan başlayarak sabah saatlerine kadar seralarındaki sobaları yakıp, ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için mücadele etti. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü son iki günde seralarında özellikle domates, salatalık ve biber gibi ürünleri olan çiftçiler, sabaha kadar uyumadan, sobalar sönmesin diye sürekli odun takviyesi yaptı.



Deniztepesi Mahallesi'nde sera üreticisi Nuri, Kemal ve İbrahim Ersöz kardeşler, "Seralarımızda bulunan domateslerimizi korumak için dona karşı sabaha kadar nöbet tutmaya başladık, domateslerimiz üşümesin diye. Gündüzden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Seraların içerisinde bulunan sobalara odunları yerleştiriyoruz. Akşam saatlerinde yakmaya başlıyoruz. 2 saat arayla sobaları kontrol ederek, yakmaya başlıyoruz. Bu işleri yapmazsak domateslerimizi don vurur. Akşam saatleri olmasına rağmen 2 derecelik bir ısı var. Son 2 gündür hiç uyumadan sabaha kadar bekliyoruz" dedi.



Ersöz kardeşler, Rusya'nın domates kotasını kaldırmasını beklediklerini de aktardı.

AĞAÇLAR VE BİTKİLER BUZ TUTTU



Meteorolojinin don uyarısında bulunmasının ardından örtü altında sebze üretimi yapan çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi için geceden sabaha, seralarında don nöbetine başladı. Kumluca ilçesine bağlı Alakır Vadisi'nde ise açıkta kalan bitki ve ağaçlar buz tuttu. Gece sıfırın altına düşen soğuk hava ve don nedeniyle bölgedeki ağaçlar ve bazı bitkilerin üzerinde buz sarkıtları oluştu.

GAZİPAŞALI ÜRETİCİLER SERADA NÖBETTE



Toplam 32 bin 700 dekar örtü altı alanda 350 bin ton hasat yapılan Gazipaşa'da salatalık, patlıcan, biber, domates, fasulye gibi ürünler yetiştiriliyor. Gazipaşa'da, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle üreticiler zirai don nöbetine başladı. Nöbet öncesinde soba ve yakacak temini yapan üreticiler, seralarda hazırlıklarını tamamlayıp, soğuk gecelere hazır bekliyor. Üreticiler hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece boyunca hummalı bir çalışma içine giriyor. Sabaha kadar seraların içinde bekleyen üreticiler, dışarıda hava sıcaklığının 2 dereceye düşmesiyle, seranın içindeki havayı bitki gelişiminin etkilenmeyecek olan ortama getirebilmek ve ortalama 4- 6 derece arasında tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.



'BU İŞİN TELAFİSİ YOK'



Sera üreticisi Cengiz Uğur, "Seramız 3 dekar. Örtü altında patlıcan ve ihracatlık dikenli salatalık üretimi yapmaktayım. Havanın soğumasıyla birlikte don riskini de göze alarak önceden sera içerisine yerleştirip, yakıma hazır ettiğimiz sobalarımızı. Saat 04.00 itibari ile ateşledik. Derece dışarıda 2'ye düştü. Sera içerisindeki sıcaklığı biraz yüksek tutmak, bitkilerin soğuktan zarar görmemesi, bitkinin gelişimini engellememesi için içeride sıcaklığı mümkün mertebe yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bitkilerimize iyi bakalım soğuklardan koruyalım" dedi.